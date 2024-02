Metodo De Rossi. Cena per far gruppo, colloqui individuali ed ha riacceso la Roma

De Rossi con il gruppo ha voluto instaurare un rapporto assai diverso da Mourinho. Mentre il portoghese quando c’era da colpevolizzare un giocatore non si tirava certo indietro, De Rossi tende a difendere la squadra in tutto e per tutto. È successo anche dopo le partite vinte con Verona e Salernitana, quando per giustificare la lentezza del possesso palla e un gioco non certo super l’allenatore giallorosso ha detto: "La colpa è mia, sono io che non sono ancora riuscito a far capire certe cose". Un approccio completamente diverso rispetto al passato, che ai giocatori è chiaramente piaciuto assai. Anche perché De Rossi parla tanto con ognuno di loro, fa un fine lavoro da psicologo, tende a creare autostima e fiducia in se stessi. Un esempio su tutti è capitan Pellegrini, che da quando è arrivato Daniele a Trigoria sembra davvero rinato. Se poi il metodo De Rossi funzionerà davvero lo vedremo solo tra un po’, a partire da due esami probanti come la sfida con l’Inter in campionato e il playoff con il Feyenoord in Europa League. Per ora, però, le tracce sono tutte positive...