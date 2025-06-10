Lavori in corso anche per il rinnovo del prestito di Gourna-Douath
VIDEO - Zalewski: "Pellegrini merita questa serata. Il futuro? Penso solo al campo"
L'Inter non cambia idea. Nonostante l'addio di Simone Inzaghi, il club nerazzurro riscatterà Nicola Zalewski. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport il polacco rimarrà a Milano e la Roma è pronta ad incassare 6,5 milioni di euro. Altri soldi pronti ad entrare nella casse dei giallorossi dopo quelli per Le Fée e Dahl. Resta in sospeso la trattativa con l'Al-Hilal per Angeliño. I giallorossi sono al lavoro con il Salisburgo per prolungare il prestito di Gourna-Douath.
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