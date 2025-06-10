L'Inter non cambia idea. Nonostante l'addio di Simone Inzaghi, il club nerazzurro riscatterà Nicola Zalewski. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport il polacco rimarrà a Milano e la Roma è pronta ad incassare 6,5 milioni di euro. Altri soldi pronti ad entrare nella casse dei giallorossi dopo quelli per Le Fée e Dahl. Resta in sospeso la trattativa con l'Al-Hilal per Angeliño. I giallorossi sono al lavoro con il Salisburgo per prolungare il prestito di Gourna-Douath.