Mercato Roma, tentativo del Napoli per Faraoni

Sono giorni di riflessione. Non si gioca in questo periodo. E chissà per quante settimane ancora il pallone resterà intrappolato nelle maglie del virus. C’è chi riflette, appunto, e chi prova a ottimizzare i tempi, riempiendo le giornate a visionare dvd e a rileggere le relazioni su questo o quel giocatore. E’ un po’ quelle che sta facendo Cristiano Giuntoli, ds del Napoli, attivo 12 mesi su 12 sul mercato, che ora si sta attivando per trovare i sostituti di Koulibaly, Hysaj e Ghoulam, non ancora certi di restare. Sulla destra, come riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, gli azzurri ci proveranno col Verona per Davide Faraoni. Col club veneto i rapporti sono ottimi, a gennaio è già stato definito l’acquisto di Rrahmani, per giugno. Faraoni – accostato da diverso tempo anche alla Roma – è tra i titolari di Juric e ha già sommato 25 presenze e 3 gol.