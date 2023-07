Mercato Roma, Pinto studia il piano B in attacco: piace Ekitike del Psg

L'attaccante del Psg piaceva già un anno fa a Pinto e ora può partire in prestito e con uno stipendio accessibile. La Roma ci pensa in caso dovessero fallire le trattative per Scamacca e Morata

Tra i giocatori offerti in queste settimane dal Psg secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport c’è anche quello di Hugo Ekitike, attaccante 21enne che oggi rappresenta un esubero nel club francese. La Roma lo aveva seguito due anni fa quando giocava (e segnava 11 gol) nel Reims, prima che il Psg ci piombasse sopra pagandolo ben 28,5 milioni. Lo scorso anno ha deluso le aspettative e ora cerca il rilancio, in prestito. La Roma ci sta pensando qualora dovessero andare le trattative per Morata e Scamacca ma viste le caratteristiche (ha giocato spesso anche da ala sinistra) potrebbe interessare lo stesso in ottica futura.