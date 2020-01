Mercato Roma, per il Milan ipotesi Jesus come sostituto di Rodriguez

Ore caldissime per il mercato in uscita di molte squadre. Tra queste la Roma, ma anche il Milan. I rossoneri si preparano a salutare due ex titolari come Piatek, Suso e Ricardo Rodriguez, con i primi due accostati spesso anche ai giallorossi ma diretti entrambi all’estero. Come riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, per il polacco il Tottenham di Mourinho ad oggi sembra la destinazione più probabile, ma nelle ultime ore anche l’Hertha Berlino si è fatto avanti. Boban e Maldini chiedono 30 milioni per il prestito con obbligo di riscatto mentre gli ‘Spurs’ vorrebbero solo un diritto di acquisto esercitabile a seconda delle necessità. Una via di mezzo è legare il riscatto certo ai soliti numeri di presenze e gol o agli obiettivi di squadra: l’incastro giusto è possibile.

Capitolo Suso. Lo spagnolo sta per tornare in patria al Siviglia, la trattativa è definita: si trasferirà in Liga in prestito per 18 mesi con obbligo di riscatto da esercitare in caso di qualificazione Champions degli spagnoli: il Milan incasserà più di 20 milioni. Anche Ricardo Rodriguez si avvia verso la cessione: lo svizzero è diretto a Napoli in prestito oneroso (2 milioni) con diritto di riscatto a 5. Tra le idee per sostituirlo, oltre a Robinson del Wigan, c’è anche Juan Jesus della Roma, che può agire sia da centrale che da terzino a sinistra.