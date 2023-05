Mercato Roma, occhi sul brasiliano Wendel centrocampista dello Zenit

Il venticinquenne ha un costo alto (20 milioni) e un contratto fino al 2027, ma vuole andar via

A Trigoria si continua a lavorare per il futuro e si monitora da vicino la situazione di Wendel, 25 anni, centrocampista brasiliano dello Zenit San Pietroburgo, come riportaLa Gazzetta dello Sport.Ha un costo alto (20 milioni) e un contratto fino al 2027, ma anche la voglia di lasciare il paese il prima possibile per tutti i risolti legati alla guerra tra Ucraina e Russia.