Mercato Roma, la Fiorentina resta su Juan Jesus: manca l’accordo tra i club

La Roma continua a lavorare sul calciomercato, anche in uscita. Il primo nome sulla lista è quello di Juan Jesus, che con Fonseca quest’anno non ha praticamente mai trova spazio e non viene considerato nelle rotazioni difensive. Il brasiliano ha diversi estimatori e in pole c’è la Fiorentina. Come riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, Iachini allenerebbe volentieri Juan Jesus, ideale come mancino in una difesa a tre. Come per Duncan (l’altro grande obiettivo di Pradé), però, anche qui non c’è accordo economico tra i club.