Destini incrociati per Roma e Fiorentina. I viola, infatti, stanno cercando rinforzi in difesa e la rosa dei nomi si è sostanzialmente ridotta a due. Da una parte Kevin Bonifazi, che però è vicinissimo alla Spal, dall’altra Juan Jesus: come riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, sono in ascesa le quotazioni del centrale brasiliano della Roma. L’ex Inter è in uscita dai giallorossi, Fonseca non lo vede e a lui si stanno interessando diversi club della Serie A.