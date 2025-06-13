Dato in bilico fino a qualche giorno fa, ora Davide Frattesi sembra intenzionato a rimanere all'Inter. Il giocatore, con Inzaghi sulla panchina nerazzurra, era praticamente convinto che il suo futuro sarebbe stato lontano da Milano, ma le cose con l'arrivo di Cristian Chivu alla guida della squadra, sono cambiate. Come riporta la Gazzetta dello Sport, dopo dieci giorni di dubbi la mezz'ala avrebbe cambiato idea. Con l'Inter ha un contratto fino al 2028 ma le strade erano sul punto di separarsi, naturalmente a fronte di una cifra ritenuta adeguata da Marotta. Tra le squadre interessate a prenderselo c'era la Roma (oltre al Napoli di Conte), che ha sempre avuto gli occhi puntati su di lui, ma con la nuova guida tecnica il futuro di Frattesi sembra aver preso un'altra piega. I rapporti tra il calciatore e Inzaghi non sono mai stati idilliaci ed era questo il principale motivo per cui si stava guardando in giro con insistenza. Chivu, che conosce benissimo la situazione, gli ha parlato e lo ha tranquillizzato. L'ex allenatore del Parma ha intenzione di valorizzarlo e puntare su di lui, un discorso chiaro che sembra proprio aver cambiato i piani di Frattesi e del club.