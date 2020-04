Mercato Roma, concorrenza per Vertonghen e Mertens: c’è anche l’Inter

Il mercato dei parametri zero potrebbe diventare più interessante che mai la prossima estate. I nomi che si libereranno dai club al termine della stagione sono di primo livello. Mertens per l’attacco e Vertonghen per la difesa fanno gola a tante squadre. Tra queste la Roma, ma non solo. Come riporta La Gazzetta dello Sport, i nerazzurri puntano ad allungare la rosa nella prossima finestra di mercato. Per l’esterno del Napoli farà da sponsor Lukaku. “Ciro” chiede un triennale e a quasi 33 anni non sarà facile trovare una squadra disposta ad accontentarlo. Il difensore del Tottenham ha strizzato l’occhio all’Italia: “Voglio continuare ad alti livelli, mi piacerebbe giocare nelle coppe europee, mi affascinano Spagna e Italia”.