Mercato, c’è Bellerin. Corsa ed energia sulla fascia destra

Lo spagnolo dell'Arsenal che quest’anno ha giocato in prestito al Betis Siviglia, costa circa 20 milioni

Mentre Maitland-Niles è tornato all’Arsenal senza alcun rimpianto da parte della Roma, in giallorosso dai Gunners potrebbe arrivare un altro terzino destro: lo spagnolo Hector Bellerin , che quest’anno ha giocato in prestito al Betis Siviglia, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport .

Il suo costo è di circa 20 milioni di euro , ma ha il contratto in scadenza tra un anno e il prezzo può inevitabilmente scendere. All’Arsenal nel suo ruolo hanno deciso di puntare su altri giocatori, come Tomiyasu e Cedric Soares.

Per Bellerin sembra proprio non esserci più spazio nella squadra allenata da Mikel Arteta. E’ un giocatore versatile, uno che può giocare sia terzino destro nella difesa a quattro, sia esterno di centrocampo con la difesa a tre. Uno perfetto per la Roma, che palla proprio tra questi due sistemi. Con Karsdorp andrebbe a comporre una coppia di grande spinta ed energia. Bellerin è in una lista di tre nomi, insieme al turco del Lille Zeki Celic e all’inglese Aaron Wan-Bissaka del Manchester United. Da questi tre, dovrebbe venir fuori il nuovo terzino giallorosso.