Mercato: Aouar è sempre più vicino

Lo sbarco a Roma, le visite al Campus Bio Medico e un accordo che sembra davvero ad un passo. Houssem Aouar è sempre più vicino ella Roma, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport. Il giocatore è nel mirino giallorosso già da un po’. Adesso, però, la scadenza del suo contratto con il Lione è vicinissima, il 30 giugno prossimo, e ovviamente il centrocampista fa gola. A Tiago Pinto e non solo, perché su di lui continuano ad esserci anche i Napoli e il Betis Siviglia. In questi giorni pasquali Aouar, 24 anni, è stato a Roma e molto probabilmente si è visto con il g.m. giallorosso Tiago Pinto che ieri, direttamente da Rotterdam, ha commentato così la vicenda: "Noi in pole position per il centrocampista francese? No, non voglio fare la fine della Ferrari che a sempre in pole, senza però vincere mai. Aouar è un grande giocaiore. la stampa lo accosta a noi da tempo, vedremo cosa succederà".