Meme e canzoni, l’aquila diventa solo un gabbiano. La gioia dei Friedkin

Le radio romaniste pronte già dalle 7 di mattina a fare da eco alla goduria romanista

Del resto, Roma si è risvegliata felice (almeno la parte giallorossa), esattamente come era andata a dormire domenica sera. Dan e Ryan Friedkin, ad esempio, subito dopo la partita sono andati a festeggiare in un noto ristorante di sushi in pieno centro, insieme a due amici appassionati di poker ed alle rispettive compagne: Bill Perkins (autore del libro «Die with zero») e Jeff Gross, streamer di successo negli States. Lì Ryan si è lasciato anche andare, come è stato difficile vederlo prima in questa sua avventura capitolina. «Go Rome», il suo slogan, accompagnato anche dal tweet ufficial del Friedkin Group: «Congratulazioni alla Roma per aver difeso la città in un derby della Capitale da urlo. Forza Roma», citando poi anche la frase di Mourinho in cui il tecnico portoghese diceva: «La storia si fa nei derby». Già, ed è anche per questo che tanti tifosi ieri hanno festeggiato, perché questo derby per molti è già storia. Sui social si è scherzato molto sulla coreografia biancoceleste e su quell’aquila che di colpo è diventata solo e semplicemente «un povero gabbiano». E poi tante canzoni, meme (tra i più gettonati i volti di Maurizio Sarri e Ciro Immobile, al centro dell’ilarità della gente giallorossa) e anche molte foto postate e ritwittate delle varie esultanze giallorosse a fine gara, soprattutto di quelle dei giocatori di Mourinho sotto la Curva Sud. Nelle radio, poi, sono stati tanti anche quelli che chiamavano per lamentarsi (si fa per dire...) delle facce sorridenti di Francesco Totti e Antonello Venditti. I loro volti, prima e dopo la partita, non sono andati giù a qualche commentatore biancoceleste ed allora è tutto terreno fertile per affondare il colpo. Come le gioie di Pellegrini, Abraham e Mourinho, appunto, con qualcuno che arriva anche a manifestare la sua voglia di «sposare» il tecnico portoghese. Ma la gioia romanista non è stata solo quella esaltata dai tifosi, ma anche i tanti sorrisi manifestati dagli ex di lusso. Come Daniele De Rossi, per esempio, che nelle sue storie su Instagram scrive: «La domenica perfetta non esis...», riferendosi ovviamente al successo giallorosso, ma anche al successo colto fuori casa dal Boca Juniors per 1-0 nella sfida con il River Plate. Insomma, il derby non è finito al 90°, è andato avanti molto più a lungo. E, c’è da scommetterci su, durerà ancora un bel po’, almeno fino alla prossima stracittadina. Per quella, però, bisognerà aspettare il prossimo anno. Per ora la Roma si gode questo di successo. «E sono l3 pere a far male», chiude qualcuno...