Mayoral segna a mitraglia: “E’ una vittoria del gruppo”

Vietato appropriarsi del copyright, la mitraglia a Roma resta l’esultanza di Gabriel Omar Batistuta, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport. E guai a chi gliela tocca, non fosse altro perché associata ad un’emozione come lo scudetto del 2001. Borja Mayoral non osa tanto, ma l’ha presa in prestito per un po’. E la cosa gli piace, visto che anche ieri è tornata a mostrarla in segno di successo. Era già successo altre volte (ad esempio quando ha segnato contro il Parma) e probabilmente succederà ancora.

!Per noi era una partita molto importante, anche per quello che stiamo vivendo – ha detto l’attaccante spagnolo –. Non è un momento semplice, ma abbiamo lottato e vinto. È stato un successo del gruppo ed è ciò che conta. E ne siamo molto contenti“. Già, e pazienza se di gol lui ne poteva segnare anche tre (visto l’errore della ripresa), la partita di Borja resta di altissimo livello. “Ho fatto due gol, mentre in Coppa Italia li avevo invece sbagliati – dice –. Questa è la vita dell’attaccante, ma io sono sempre pronto ad aiutare la squadra“.