Mayoral resta al centro dell’attacco. E’ il suo momento: vuole il record di gol

Al momento della sfida d’andata, il 19 settembre, lui era a San Sebastian, nei Paesi Baschi, dove il giorno dopo il suo Real Madrid avrebbe pareggiato per 0-0 in casa della Real Sociedad. Borja Mayoral con la Roma vuole inaugurare un girone di ritorno che potrebbe vederlo come protagonista assoluto. Proprio contro quel Verona, scrive Andrea Pugliese sulla Gazzetta dello Sport, contro cui all’andata la Roma giocò senza attaccanti. Stasera sarà tutto diverso e Mayoral vuol finire nel migliore dei modi un mese di gennaio in cui ha segnato già 4 volte.

Che Borja Mayoral non possa essere Dzeko è acclarato, ma che anche lo spagnolo possa diventare un giocatore importante per la Roma, questo può succedere eccome. Se lo augura soprattutto Paulo Fonseca: “Sono soddisfatto del suo rendimento, Borja sta lavorando bene per la squadra” ha detto ieri l’allenatore portoghese.

Buon momento che Borja vuole allungare con la sfida di questa sera, magari segnando almeno un gol. Dovesse succedere, infatti, Mayoral eguaglierebbe il suo record di reti stagionali (9) in prima squadra, raggiunto nella scorsa stagione di Liga con la maglia del Levante.