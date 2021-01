Mayoral a tutto gas. Crotone al tappeto, ora assalto all’Inter

Roma-Inter promette di essere molto interessante. Una squadra di vertice, quella giallorossa, discretamente conscia di avere dei limiti, ma che lavora di continuo per non lasciarsi sopraffare. La banda di Fonseca offre una continuità degna della posizione che occupa, con tre successi consecutivi che diventano cinque nelle ultime sei uscite. Un complesso felice che riparte da Crotone, oltre che con il netto 3-1 in tasca, con altre consapevolezze.

Edin Dzeko resta in panchina per quasi tutta la partita, ma Borja Mayoral si costruisce un pezzo di futuro, scrive La Gazzetta dello Sport. I due gol e il rigore procurato ovviamente risaltano. Ma ciò che rinfranca i giallorossi non è soltanto il finalizzatore, bensì il sistema con cui si arriva a due reti. Altro esempio: Veretout fuori, ma Cristante e Villar prendono possesso del centrocampo e non lo lasciano più. Anche stavolta incassa un gol nella ripresa, e sono 16, ma il peccato non diventa una grave colpa. Perché è schiacciante la trazione totale dell’avvio: le tre reti fanno arrivare a 22 quelle messe a segno nella prima metà, come nessuno nell’Europa che conta; poi, se si prendono i primi 15 minuti, la Roma è quota 8 centri.

Certo, il Crotone è ultimo, con la peggior difesa e con un 6-2 recentissimo, domenica scorsa, proprio contro l’Inter. Il confronto della Roma con i nerazzurri non può basarsi sugli stessi rivali, però a Milano i rossoblù chiusero il primo tempo sul 2-2 e ieri invece sullo 0-3. Il secondo allo Scida è stato molto più rilassante.