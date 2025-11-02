Max e Gasp a corto muso: la Roma vuole la vetta da sola, il Milan l’aggancio

Parole e giacche che volano. Massimiliano Allegri e Gian Piero Gasperini sono tra i mister più elettrici a bordocampo. A collegare un cavo alle loro panchina si potrebbe illuminare Milano e Roma. Hanno pensato di scambiarsi i centravanti e potrebbero ancora farlo. Guidano difese ermetiche (Roma 4 gol subiti, Milan 7). I problemi offensivi hanno indotto un'altra affinità: meglio in trasferta che in casa. Entrambe in difficoltà contro difese chiuse, più disinvolte negli spazi larghi. Molti punti di contatto tra tecnici che in realtà sono apostoli di confessioni opposte: quella del Corto Muso, del blocco basso-ripartenza, del risultato unico dio (Max); e quella dell'Attacco Continuo, del pressing feroce, del gol e dello spettacolo come numi di riferimento (Gasp). Lo scrive Luigi Garlando su La Gazzetta dello Sport. Non solo Allegri ha segnato di più nelle prime 9 partite (14-10), ma sei volte su sette Gasperini ha vinto con un solo gol di scarto contro le tre volte di Max. Gasp sta avanzando sui gomiti, come un marine, cercando di tenere la Roma in alto e di raggiungere il mercato di gennaio per ricevere altre munizioni. Il Milan contro il Napoli ha dimostrato di saper giocare un altro calcio, più coraggioso e propositivo. Alla Roma, dopo la mezza frenata del Napoli contro il Como, serve una vittoria per tornare in testa da sola al campionato dopo dieci anni e una manciata di giorni.