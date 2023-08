Mauro: “Romelu è ideale per Mourinho, può fare la differenza”

"Se Lukaku va alla Roma, credo che i primi a essere contenti saranno i tifosi dell’Inter e quelli della Juventus. E a guadagnarci, come ho detto in tempi non sospetti, sono i bianconeri che così si tengono Vlahovic ed evitano lo scambio con il Chelsea per Romelu", racconta Massimo Mauro , intervistato da Filippo Cornacchia su La Gazzetta dello Sport.

A Roma sono già euforici all’idea di vedere Lukaku in coppia con Dybala… "Lukaku-Dybala sarebbe senz’altro un attacco ben assortito. Ma la Joya, in realtà, è talmente forte che io la vedrei bene con qualsiasi punta. Nel caso di Lukaku molto dipenderà dalla sua condizione fisica". Cioè? "Lukaku fa la differenza negli spazi, ma per esaltarsi ha la necessità di essere al cento per cento dal punto di vista fisico". Lukaku è il centravanti ideale per Mou? "Sicuramente il belga ha le caratteristiche giuste per il gioco di Mourinho, abile a colpire in ripartenza. Per una squadra come la Roma che cerca un centravanti, è un bel rinforzo. Poi bisogna vedere come la prenderà Belotti, che comunque ha cominciato il campionato con una doppietta… Evidentemente la Roma ha anche dei soldi da spendere".