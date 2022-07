Mauro: “Dybala lo vedrei meglio a Roma con Mourinho”

E’ il 10 luglio, Paulo Dybala è ancora senza squadra e la vicenda sta diventando un po’ il giallo dell’estate. "Una situazione impensabile sino a qualche anno fa – ragiona Massimo Mauro intervistato da Marco Guidi su La Gazzetta dello Sport -. Ma il calcio forse sta cambiando, i presidenti si stanno rendendo conto che certi ingaggi non hanno senso. Non è per fare i moralisti, ma semplicemente basta rapportare il tipo di lavoro alle remunerazioni: Dybala voleva 10 milioni di euro dalla Juve, quando già 8 sarebbero stati troppi".

"Sicuramente la Roma e in primo luogo perché José Mourinho è un allenatore che sa toccare i tasti giusti con i suoi giocatori, specialmente quelli più dotati. Immagino che Mou possa offrire un patto chiaro e conveniente a Dybala, che al netto di tutto resta un calciatore da 20 gol nei piedi all’anno. Vicino ad Abraham e Pellegrini, Paulo sarebbe nelle condizioni ideali per esprimersi al meglio, senza neanche il peso di dover vincere il campionato a tutti i costi come in altre piazze. La situazione ideale, limitandoci all’aspetto calcistico e lasciando perdere quello economico".