Matuidi: “Dybala a Roma? Sorpreso, ma la Juve ci ha rimesso”

Gli scarpini sono in un angolo della villa di Miami. Blaise Matuidi li ha lasciati lì da qualche mese. Il suo presente si chiama Origin, il fondo che ha contribuito a creare e in cui ha coinvolto anche l’amico Dybala."La cosa bella è che in questo progetto noi calciatori siamo protagonisti come fossimo in una squadra. Così chiamo Paulo e decidiamo senza intermediari", racconta in un'intervista a Marco Guidi per 'La Gazzetta dello Sport' il francese che ha poi parlato dell'argentino e di Juve-Roma.