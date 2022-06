Matti per Matic. Il gigante a Roma, garantisce Mou: “E’ il numero uno”

Sbarco e visite mediche per il serbo, che oggi firmerà il contratto. José: "È un mio fedelissimo"

Il look non passa indifferente, come d’altronde il suo modo di muoversi in mezzo al campo, scrive Massimo Cechini su La Gazzetta dello Sport. Il primo giorno di Nemanja Matic da romanista accoppia il rosso dei pantaloni al bianco della camicia, con la giacca grigio-celeste a chiudere il ritratto di un colosso di 195 cm.

Lo sbarco del centrocampista serbo, benedetto da José Mourinho, avviene in un lunedì di giugno col sole feroce, quello che disegna ombre nette all’uscita dall’aeroporto di Ciampino, dove ad attenderlo ci sono un gruppetto di tifosi per selfie e primi autografi.

A “casa Roma” arriverà solo oggi per firmare il contratto, mentre ieri ha dedicato la serata a trasformarsi in un turista come tanti, perdendosi per le vie del centro dove ha l’hotel che sembra destinato a lasciare nel pomeriggio, quando ripartirà per la seconda parte delle sue vacanze. Per il serbo, il prossimo appuntamento giallorosso sarà il 4 luglio, per il ritiro.

L’avventura romanista di Matic, comunque, è già cominciata. Il centrocampista si legherà al club giallorosso per un anno, guadagnando 3,6 milioni come cifra fissa, che con i bonus potrebbe lievitare fino a 4,2 milioni. Se poi la Roma nella prossima stagione approderà in Europa, il serbo vedrà prolungato il suo contratto fino al 2024, con ingaggio identico se la squadra arriverà in Champions e di poco decurtato se invece sarà una Europa minore. Agli ordini dello Special One finora ha giocato 159 partite, cifra destinata a crescere presto. Non sorprende, perciò, che l’allenatore portoghese nei giorni scorsi abbia parlato così del centrocampista: "Tutti conoscono qual è il mio rapporto con lui, è uno dei ragazzi che ha la mia fiducia. Insieme abbiamo combattuto e vinto. È un giocatore fantastico. Uno dei miei. Rappresenta tutto quello che vogliamo in un calciatore: lealtà, consistenza, ambizione, giocatore di squadra".