Matic: “Voglio diventare il più mourinhano, La Roma è Special lotterò per lei”

Se il calcio ha che fare con l’amore, allora è facile capire come anche la fedeltà possa essere un valore prezioso. In questo senso José Mourinho è allenatore che cerca l’empatia, il feeling a pelle, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport.

Per questo da mesi pensava di portare alla sua corte un antico pretoriano, Nemanja Matic, che ha avuto con sé prima al Chelsea e poi al Manchester United. Uno di cui è arrivato a dire: "Rappresenta tutto quello che vogliamo in un giocatore: lealtà, consistenza, ambizione, spirito di squadra". E allora non sorprende che il serbo, fra tutti i centrocampisti che lo Special One ha avuto, come presenze assolute ne abbia fatte ben 159, secondo solo a un totem come Lampard, a quota 215. .