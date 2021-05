Matic piace sempre di più. Occhio a Brekalo e Milovanovic

Il serbo dello United è un fedelissimo di Mourinho che lo vuole con sé Dzeko-Galaxy: trattativa avanzata

Crescono sensibilmente le quotazioni di Nemanja Matic per il centrocampo della Roma, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport. È lui, infatti, l’uomo a cui vorrebbe affidarsi in mezzo al campo Mourinho, che con il serbo ha un rapporto speciale, nato al Chelsea e poi consolidatosi al Manchester United. Matic con i Red Devils ha un contratto fino al 2023 ed è valutato circa dieci milioni di euro. Mourinho, però, conta di riuscire a trovare la formula più favorevole possibile per portarlo a Roma a cifre inferiori. Ora tocca a Tiago Pinto trovare il modo di mettersi a tavolino con il Manchester United. Nel frattempo un nome che sta girando da un po’ tra gli operatori di mercato è quello di Josip Brekalo, 22 anni, esterno offensivo croato del Wolfsbrug. Potrebbe essere una soluzione se non dovesse restare in giallorosso Mkhitaryan, anche se in quel ruolo c’è sempre da considerare che la Roma recupererà un pezzo pregiato come Nicolò Zaniolo. Intanto Pinto sta monitorando anche il mercato dei giovani e gli occhi sono finiti su Mateja Milovanovic, 17 anni, capitano dell’Under 17 dell’Ajax. Di origine serba, è cresciuto ad Amsterdam e qualcuno lo ha anche definito il nuovo De Ligt. Sta tentennando nel firmare il contratto con l’Ajax e allora la Roma ci ha messo gli occhi su, proprio come il Napoli.