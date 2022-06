Matic, il giorno del gigante: Mourinho ritrova l’asso vincente di Chelsea e United

Via alla nuova avventura. Oggi sbarca l'ex Red Devils. Per il serbo visite mediche e firma del contratto con la Roma

Un pieno d'amore, e di selfie, ieri nella sua Serbia. Oggi, poi, intorno alle 9.30, l'arrivo a Ciampino e le visite a Villa Stuart, prima di andare a Trigoria per la firma del contratto. Inizia stamattina, ufficialmente, l'avventura di Nemanja Matic alla Roma, con estrema soddisfazione di José Mourinho che tanto ha voluto quel centrocampista che, tra

Chelsea e United, ha schierato già 159 volte, comincia Chiara Zucchelli sulla Gazzetta dello sport.

Non c'è stato un allenatore, in questi anni, che abbia valorizzato Matic più di Mourinho e non è un caso che il serbo abbia rifiutato varie offerte per aspettare fino all'ultimo la Roma, anche quando sembrava che il rinnovo di Mkhitaryan fosse ad un passo.

Matic firmerà un contratto annuale da oltre 3,5 milioni più bonus con opzione per la seconda stagione che diventerà effettiva in caso di qualificazione europea o di un certo numero di partite, probabilmente il 50% di quelle da giocare. Nei fatti Matic andrà a sostituire Mkhitaryan: diversissimi fisicamente, diversissimi in campo, nelle intenzioni di Mou e della società dovranno avere una cosa in comune e cioè la leadership.

Per farsi trovare pronto in questi giorni Matic ha cercato sempre di allenarsi. Senza esagerare, ma con la voglia di dimostrare subito a Mourinho la sua voglia di Roma. A 34 anni, da compiere ad agosto, sa che questa sarà l'ultima occasione della carriera e non vede l'ora di dimostrare che la fiducia del portoghese nei suoi confronti è ben riposta.

Dopo qualche giorno di vacanza, torna operativo anche Tiago Pinto. Le piste calde ci sono e sono varie: da Frattesi a Celik, il terzino destro del Lille che dopo aver parlato con Mou non vuole sentire altre proposte, fino a Roca, del Bayern Monaco, che vorrebbe lasciare la Germania. Nel frattempo, Sergio Oliveira, in vacanza in Sardegna, continua a prendere tempo perché aspetta che la Roma trovi l'accordo con il Porto, mentre Kluivert ha sempre più mercato in Francia: dal Nizza al Monaco al Marsiglia, il ragazzo piace. E la Roma spera di ricavare dalla sua cessione almeno 14 milioni più qualche bonus. Soldi freschi e utili per completare la rosa e regalare a Mourinho quei giocatori necessari. Fra questi spunta anche la pista che porta a Sasa Kalajdzic, centravanti dello Stoccarda.

Pinto penserà anche ai rinnovi: Mancini va solo ufficializzato, Zaniolo è un discorso a parte, Smalling ha il prolungamento automatico a determinate condizioni e Cristante è considerato fondamentale dall'allenatore. Insieme a Matic può essere una delle chiavi del centrocampo: il primo arriverà oggi, Bryan deve ancora iniziare le vacanze ma il suo prolungamento, salvo sorprese, è solo una questione di tempo.