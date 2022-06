Matic già si allena, la mentalità è quella di Mou

Il centrocampista ex Manchester United la prossima settimana sarà nella capitale per unirsi a Mourinho e ai nuovi compagni, intanto però sta lavorando in palestra con un preparatore personale con una maglia giallorossa. Pesi, corsa, lavoro muscolare, Matic non si sta facendo mancare niente per arrivare al raduno nel migliore dei modi. Si sta allenando un po’ facendo qualche palleggio anche Tammy Abraham: l’attaccante inglese ha cambiato costa, trasferendosi da Los Angeles a Miami, ed è stato raggiunto anche dalla fidanzata. Tra un bagno e l’altro è comparso anche un pallone: il modo migliore per godersi gli ultimi giorni di vacanza prima di tornare in Inghilterra e poi direttamente a Italia.