Matic è regista duttile: bravo a impostare e a fare filtro davanti alla difesa

Che sia un fedelissimo di Mourinho è storia nota, anche perché l’allenatore portoghese sa benissimo quello che un giocatore del genere può dare. Ad esempio, uscire bene palla a terra per far ripartire l’azione. Ecco, il serbo è l’uomo del primo passaggio, quello in grado di “pulire” la palla per impostare la manovra. Ma naturalmente c’è anche altro. Con il fisico che madre natura gli ha messo a disposizione, Matic sembra essere anche un perfetto frangiflutti davanti alla difesa, in grado di proteggere la retroguardia nel migliore dei modi possibili. Inoltre, pur non essendo certo un goleador (ha segnato 26 gol in 542 partite giocate con squadre di club), nel gioco aereo può dimostrarsi insuperabile.