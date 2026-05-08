Il tempo scorre più veloce alla Continassa e Massimo Mauro, che dall'altro delle sue 150 presenze in bianconero ben conosce il significato della parola "Juventus" , vede minaccioso il pericolo giallorosso alle spalle della Signora. E ha analizzato questo rush finale che vede protagoniste proprio Roma e Juventus per un posto in Champions League, in un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport. "La Juventus ha bisogno di vincere tutte e tre le partite - spiega -, perché la Roma può fare nove punti, derby compreso".
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La Gazzetta dello Sport
Massimo Mauro: “La Roma favorita sulla Juve per la Champions, può fare 9 punti”
L'ex bianconero ha dei dubbi sulla tenuta della squadra di Spalletti e avvisa: i giallorossi possono vincere anche il derby
A tre giornate dalla fine della Serie A, per la Juventus sono davvero finiti i jolly?
"Per come va la Roma, mi sembra proprio di sì".
Domani giocano i bianconeri, la Roma domenica. Per chi pesano le pressioni?
"Il vantaggio lo ha la Roma, perché giocherà conoscendo in anticipo il risultato dei bianconeri.
È chiaro che se la Juve vince, allora un po' di pressione sulla Roma arriva".
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