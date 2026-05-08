Massimo Mauro: “La Roma favorita sulla Juve per la Champions, può fare 9 punti”

Il tempo scorre più veloce alla Continassa e Massimo Mauro, che dall'altro delle sue 150 presenze in bianconero ben conosce il significato della parola "Juventus" , vede minaccioso il pericolo giallorosso alle spalle della Signora. E ha analizzato questo rush finale che vede protagoniste proprio Roma e Juventus per un posto in Champions League, in un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport. "La Juventus ha bisogno di vincere tutte e tre le partite - spiega -, perché la Roma può fare nove punti, derby compreso".