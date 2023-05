Marea giallorossa: a Budapest in 20 mila

I primi tifosi giallorossi sono arrivati in Ungheria già ieri, anche se poi il grosso raggiungerà Budapest tra la giornata di oggi e quella di domani, qualcuno arrivando anche a ridosso della finalissima, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport. Quel che è certo è che la Roma alla Puskas Arena sarà accompagnata da un’onda lunga di ventimila persone, un supporto fortissimo per cercare di andare a caccia della seconda coppa europea consecutiva. Un bis che in Italia è successo finora solo quattro altre volte: all’Inter (1964 e 65), alla Juventus (1984 e 85) e in due circostanze al Milan (1968 e 69 e poi 1989 e 90). La Roma, per riuscirci, conta forte sull’amore e la passione dei suoi tifosi. Per i tifosi la finale sarà ovviamente l’evento clou, ma anche l’occasione per passare un paio di giorni di festa nella capitale ungherese. Al di là del valore storico della città in sé, una delle attrazioni principali sarà il Fan Festival, allestito a piazza degli Eroi (Hosok tere, patrimonio mondiale dell’Unesco), al centro di Budapest ed operativo da oggi fino alle 18 di domani. Qui sarà possibile assistere a spettacoli e musica dal vivo, visitare gli stand, giocare a calcio a 5 o calcio-tennis e farsi un selfie con il trofeo della Europa League. Trofeo che è stato riprodotto in formato maxi in due luoghi simbolo come piazza Santo Stefano e al Bastione dei Pescatori. E se a Budapest saranno in tanti, molti di più saranno invece quelli che si ritroveranno allo stadio Olimpico, per vedere la partita in compagnia davanti ai sei maxischermi (più i due fissi sui tabelloni) che verranno allestiti nello stadio di casa (con i tagliandi venduti a 14 euro per gli abbonati e a 20 per tutti gli altri). Ieri si sono superati i 53mila spettatori, gli ultimi posti utili sono presenti ancora solo nei distinti nord, ma l’impressione è che già oggi la Roma possa ufficializzare l’ennesimo sold out, dopo i 31 già registrati in stagione per le partite giallorosse.