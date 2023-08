Marcos Leonardo sta fermo, Aguirre però lo gela: “Serve al Santos”

Marcos Leonardo continua a non allenarsi e ha chiesto un colloquio con Daniel Aguirre, il nuovo tecnico del Santos, per spiegargli perché vuole la Roma. Aguirre, però, ieri ha trattato la questione così: "Capisco il giocatore, la Roma è un’ottima opportunità. Ma non credo possa andar via: ho bisogno di lui, è uno dei migliori, lo aiuterò a segnare 20 gol e ad essere poi ceduto per 30 milioni". Intanto con l’Atalanta si tratta per Zapata, ma pure per Demiral e Muriel, come riporta La Gazzetta dello Sport.