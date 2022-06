Marcolin: “Zalewski il migliore tra i giovani talenti. Gioca da veterano”

"Nicola Zalewski è quello più di prospettiva tra i giovani della Serie A, perché ha fatto una stagione in cui ha vinto, ha mostrato progressi, giocava da veterano. - scrive Dario Marcolin su La Gazzetta dello Sport - Josè Mourinho lo ha utilizzato come quinto di difesa, però poteva fare anche l’interno di centrocampo: lui ha personalità, tecnicamente ha “due piedi”, mi sembra quello più pronto rispetto ad altri come Singo, Scalvini, Fagioli, Esposito. La sua capacità, la sua tecnica, la sua corsa e anche le sue sicurezze lo fanno diventare un giocatore giovane ma appunto, come detto, un veterano. Zalewski è intraprendente, vincere una coppa europea come gli è riuscito con la Roma in Conference League vuole dire tanto a quell’età. Ecco, se io dovessi mettere dei soldi, li punterei senz’altro su questo giocatore. Mi sembra più avanti degli altri".