Maran amaro: “Tanti errori, il coraggio non è bastato”

Cuore, amarezza e sudore. Sono queste le parole chiave scelte da Rolando Maran per analizzare il momento nero del suo Cagliari dopo la sconfitta contro la Roma. I rossoblù – sottolinea ‘La Gazzetta dello Sport’ – non centrano la vittoria da undici turni consecutivi in Serie A. “Ripartiamo dal cuore e dal coraggio, ma non possiamo farci male da soli concedendo così tanto – ha detto Maran -. Ho provato a dare una scossa con alcuni cambi, ma non posso rimproverare nulla a livello umano ai ragazzi”.