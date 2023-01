Mancini: “Tutti bravi a difendere”. Matic: “Meritiamo la Champions”

Vero, c’è Dybalasempre più scintillante (7 gol e 4 assist in 13 presenze in campionato), c’è un Abraham ritrovato (in pratica sempre decisivo dall’inizio del 2023), ma forse il segreto della Roma è nella difesa, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport. Da quando c’è Mourinho è al 31° match senza gol al passivo, il 9° in questa stagione. Dice Mancini, capitano di giornata: "Se siamo bravi a difendere tutti quanti e poi sfruttiamo le qualità delle punte, prima o poi troviamo il gol. Le partite sono più semplici giocando così". Matic, leader della mediana, dice: "Ciò che conta è arrivare fra le prime quattro. La Roma merita di giocare la Champions League".