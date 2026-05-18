Difensore o bomber? Nel dubbio, i tifosi della Roma continuano a stringersi attorno al loro guerriero, l'eroe della Curva Sud, attaccante aggiunto per Gasperini: lui, Gianluca Mancini, e chi altrimenti. deciso a spingere la sua squadra in un'altra dimensione da Champions. Ha deciso cioè un altro derby con la Lazio dopo la stracittadina del 6 aprile 2024: in quell'occasione a servirgli l'assist direttamente da calcio d'angolo per ilcolpo di testa vincente era stato Paulo Dybala, come ieri nell'azione decisiva del 2-0. "Sono stati momenti belli, non me lo sarei mai aspettato - ha detto nel dopo gara Mancini -. Al secondo gol non ci credevo nemmeno di aver segna-to, non sapevo come esultare. E allora sono andato dal mio amico Lorenzo che non ha potuto gio-care: c è una grande amicizia con lui, gli voglio un bene infinito. E sono stato contento di averlo ab-bracciato". Quindi, scrive Alessio D'Urso su La Gazzetta dello Sport, si è soffermato su ElSha, l'altro alleato in tante battaglie già vissute: "Stephan è un ragazzo d'oro, non lo devo dire io. Ci mancherà". Le incursioni nell'area altrui sono ormai un tratto distintivo della sua presenza in campo. E non a caso è il secondo difensore con più gol (23) nella storia giallorossa dietro a Christian Panucci (31). Il suo rinnovo fino al 2029 è imminente, come quello del resto di Bryan Cristante, e non è un mistero che il difensore desideri chiudere la carriera in giallorosso, pronto a proseguire nel migliore dei modi il progetto di Gasp a cui è legato fin dai tempi di Bergamo.