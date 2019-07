Mancini seduce già: “Spero di far gol contro la Lazio”

“Spero di fare gol al derby“. Da queste latitudini la frase non è banale. D’altronde, le aspettative su Gianluca Mancini sono alte, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport. Basti pensare che è il centrale difensivo più caro della storia giallorossa.

Il dettaglio: 2 milioni per il prestito, 13 milioni come obbligo di acquisto a titolo definitivo, 8 milioni di bonus e il 10% da riconoscere all’Atalanta in caso di cessione a un prezzo in eccesso rispetto a quanto già maturato. Insomma, 23 milioni e poi si vedrà. Cifra non banale, se si mettono in fila i centrali difensivi più cari della storia recente della Roma: Samuel: 35 miliardi di lire (18 milioni circa); Chivu: 18 milioni; Rüdiger: 17,5; Manolas: 15; Benatia: 13,5.

“Quello della Roma è un treno che non passa sempre – ha detto Mancini a Roma Tv – Ho parlato con Fonseca e sono rimasto colpito perché non è da tutti i giorni ricevere una chiamata da uno come lui. L’intensità fa parte delle mie caratteristiche. I gol? Quando un difensore segna dà una mano alla squadra. Certo, io devo aiutare i compagni a non prendere reti. Se poi si riesce a farli, ben vengano“.