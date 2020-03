Mancini rassicura Zaniolo: “Niente fretta, avrà occasioni”

Meglio non farsi illusioni su Zaniolo: “Stiamo aspettando di vedere cosa accadrà — dice Roberto Mancini a Sky, il giorno dopo il sorteggio di Nations League — . Tra un mese sapremo. È giovane, se non dovesse recuperare non giocherà, avrà altri traguardi davanti, è importante che guarisca bene dall’infortunio“.

Zaniolo poteva essere una delle stelle dell’Europeo, come riporta La Gazzetta dello Sport, si rifarà cominciando dalla Nations.

Ieri papà Igor ha parlato in radio: “Il recupero di Nicolò procede molto bene, ma è sempre meglio andare con i piedi di piombo. Meglio un mese di recupero in più che uno in meno. Nicolò non ha preso benissimo la possibilità di non andare all’Europeo, ora però ha metabolizzato l’idea. Il campo era perfetto, ha sentito una fitta cambiando direzione. Quella settimana però non si era mai allenato per problemi a quel ginocchio. Ci vorrà un anno per rivedere il vero Nicolò. Anche se ha perso solo un centimetro di muscolo, Strootman ne aveva persi sei… Gli insulti dei laziali? Per lui sono una medaglia”.