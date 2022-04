Mancini prova il rientro lampo. “Spina” migliora

Ieri Mourinho ha concesso un giorno di stop fisico e mentale al gruppo

Giornata di riposo ieri per la Roma. Mourinho ha concesso un giorno di stop fisico e mentale e oggi inizierà la preparazione per il Bodo, scrive Chiara Zucchelli su La Gazzetta dello Sport. Qualcuno ne ha approfittato per passare del tempo con i bambini quindi Cristante, Pellegrini e Mancini si sono divertiti tra giochi e uova. Il difensore punta al rientro. Spinazzola, invece, era a Viareggio per un evento della sua agenzia: “Sto bene, sono uscito dal guscio".