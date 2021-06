Mancini, Pellegrini, El Shaarawy: la cura Mourinho

Tra gli obiettivi dei tre italiani della Roma c'è il Mondiale con la Nazionale

Lorenzo Pellegrini, Gianluca Mancini e Stephan El Shaarawy avevano investito tanto sulla possibilità di partecipare all'Europeo con la Nazionale. La delusione per non avercela fatta è stata tanta, ma già la prossima estate avranno la possibilità di rifarsi con il Mondiale, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport. Mancini è stato tagliato a beneficio di Toloi, ma il suo valore non è in discussione. Su di lui ci sono club di Premier e potrebbe avventarsi l'Inter, se cederà Skriniar. Per questo la Roma è già al lavoro per blindarlo. Con un allenatore come Mourinho il difensore potrebbe esaltarsi. La cura Mou può far bene pure a Pellegrini, eliminando quelle pause che i tifosi giallorossi imputano al centrocampista. Per El Shaarawy la salita sarà più faticosa dei due compagni di squadra. La sua voglia di sacrificarsi per Mou potrà essere una carta importante che il Faraone potrà giocare.