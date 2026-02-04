Mancini operazione al naso, giocherà con una maschera

Ieri si è sottoposto ad un intervento chirurgico di circa un'ora per ridurre la frattura, con il Cagliari sarà al suo posto

Stoico, a dir poco. Gianluca Mancini non solo ha concluso la partita con l'Udinese ma è stato anche tra i migliori in campo con tanto di gol del pari sfiorato all'ultimo secondo. Tutto questo - scrive Francesco Balzani su La Gazzetta dello Sport - con una frattura alle ossa del setto nasale rimediata in un duro impatto con Atta nel primo tempo. Il difensore ieri si è sottoposto ad un intervento chirurgico di circa un'ora per ridurre la frattura, operazione svolta al Fatebenefratelli dell'isola Tiberina, ma dall'equipe del Gemelli. Operazione riuscita e dimissioni immediate per Mancini che con il Cagliari sarà al suo posto e indosserà una mascherina protettiva. Domani, alla ripresa degli allenamenti, Gasp conta di avere anche Dybala, Ferguson ed El Shaarawy.