Mancini operazione al naso, giocherà con una maschera

Stoico, a dir poco. Gianluca Mancini non solo ha concluso la partita con l'Udinese ma è stato anche tra i migliori in campo con tanto di gol del pari sfiorato all'ultimo secondo. Tutto questo - scrive Francesco Balzani su La Gazzetta dello Sport - con una frattura alle ossa del setto nasale rimediata in un duro impatto con Atta nel primo tempo. Il difensore ieri si è sottoposto ad un intervento chirurgico di circa un'ora per ridurre la frattura, operazione svolta al Fatebenefratelli dell'isola Tiberina, ma dall'equipe del Gemelli. Operazione riuscita e dimissioni immediate per Mancini che con il Cagliari sarà al suo posto e indosserà una mascherina protettiva. Domani, alla ripresa degli allenamenti, Gasp conta di avere anche Dybala, Ferguson ed El Shaarawy.
