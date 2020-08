Mancini: “Mi aspettavo di più dalle italiane in coppa. La Roma in Serie A volava, poi…”

Il covid oltre a stravolgere le stagioni in corso, ha posticipato di un anno l’esordio di Roberto Mancini con la Nazionale in una competizione ufficiale. Euro 2020 si giocherà la prossima estate. Intanto il ct ha commentato la stagione delle squadre italiane a La Gazzetta dello Sport.

La Juve? Se lo aspettava?

No, ero sicuro che avrebbe passato il turno. Ma è stato un anno terribile, imprevedibile, difficile soprattutto per chi ha cambiato strada, come la Juve. Sarri non è riuscito a realizzare fino in fondo il suo calcio.

Tutte le squadra italiane, in generale, hanno reso in coppa meno del previsto.

Sì, mi aspettavo di più anch’io. Ma sottolineo ancora l’eccezionalità della stagione che ha reso tutto imprevedibile. Sembrava che le squadre francesi, senza campionato, avrebbero sofferto. E invece il Lione ha goduto del riposo e si è presentato a Torino con più gambe della Juve, perché questa Serie A, compressa, al caldo dell’estate, è stata massacrante, oltre che avvilente per mancanza di pubblico. Nel finale sono calate quasi tutte, anche l’Atalanta che corre sempre tanto.

Anche la Roma.

Infatti. In campionato volava. In coppa è parsa svuotata. Anche il Napoli poteva fare meglio, ma, anche se in crisi, il Barcellona ha Messi, qualità, personalità e un’abitudine a queste gare che pesano sempre. Anche l’Inter ha sofferto, ma Conte ha un gioco coraggioso ed europeo. Può arrivare in fondo.