Mancini: “La Conference League è importante per l’Italia”

l c.t. a Corviale ha incontrato i ragazzi del Miracoli Fc: "Nello sport si perde ma non essere in Qatar fa ancora male"

Oltre un’ora a Corviale, nella periferia di Roma, con i ragazzi della scuola calcio del Miracoli Fc, la prima ad abbinare a tecnica e tattica il metodo CalcioSociale ideato dal presidente Massimo Vallati , con progetti di educazione civile che vanno ben oltre il campo, scrive Elisabetta Esposito su La Gazzetta dello Sport . È stato un pomeriggio speciale quello di ieri per Roberto Mancini , che prima ha risposto alle domande dei ragazzi, poi è sceso in campo con loro, prestandosi anche a un’infinità di autografi e selfie. C’è chi gli ha chiesto quanto bruci la mancata qualificazione al Mondiale: "Fa ancora male male... Ma lo sport è anche questo, può capitare che tu faccia tutto bene e alla fine perdi. Adesso però dobbiamo ripartire".

C’è stato il tempo per parlare anche di campionato, coppe e Nazionale. Sulla Roma che a Tirana si gioca la Conference League: "È importante per l’Italia e per questa città. Disputare una finale europea è importante anche per i nostri ragazzi della Nazionale. Io ci vedo solo cose positive".