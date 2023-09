Mancini in dubbio per l’Empoli, si scalda Ndicka

Stavolta può davvero toccare a lui, ad Evan Ndicka . Mai utilizzato in queste prime tre giornate di campionato, José Mourinho potrebbe anche lanciare il franco-ivoriano alla ripresa del torneo, domenica prossima, quando la Roma ospiterà all’Olimpico l’Empoli, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport . Questo anche perché, nel contempo, Gianluca Mancini ha dovuto lasciare il ritiro della Nazionale, dopo il problema fisico che lo ha costretto ad uscire a Skopje, durante la sfida tra Macedonia e Italia.

