Mancini il più “cattivo” d’Europa: in campionato 10 gialli e un’espulsione

Il difensore giallorosso è stato ammonito in tutte le partite giocate nel 2022 allungando la sua striscia personale, intanto Pinto ha già chiuso la trattativa per il rinnovo

Gianluca Mancini contro il Sassuolo ha subito l’ennesima ammonizione della sua stagione. Con quella di domenica, infatti, è giunto a quota dieci 'gialli' e una espulsione. Stesso numero di 'gialli' per Willyan Rocha del Portimonense e per Gonzalo Verdù dell’Elche. Per loro però niente espulsioni. Subito dietro con 9 Luiz Felipe della Lazio, Jordan Ferri del Montpellier e Paul Seguin del Greuther Fürth, ultimo in Bundesliga. Detto che il cartellino contro i neroverdi farà scattare la squalifica, in realtà i gialli sarebbero 14 se si considerassero anche quelli rimediati in Conference League. Non basta, nelle ultime dieci partite disputate, le sanzioni sono state 9, quasi una a partita. In ogni caso una ammonizione è arrivata in ogni match giocato nel 2022. Il club - scrive Massimo Cecchini su 'La Gazzetta dello Sport' - ha comunque intenzione di puntare a lungo sul difensore. È virtualmente conclusa, infatti, la trattativa per il rinnovo che Pinto sta portando avanti da tempo, per un ingaggio da circa 3 milioni più bonus.