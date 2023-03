Mancini, il giustiziere di Max: “Grande risposta dopo Cremona”

L'urlo liberatorio e quell'esultanza quasi da non crederci. Forse perché l'ultimo gol lo aveva segnato quasi 18 mesi fa (in Conference, contro il Cska Sofia) e in campionato ancora più in là, ben 728 giorni prima, il 7 marzo 2021 (al Genoa), scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport. O forse perché già sapeva che avrebbe pesato tanto, perché come aveva detto prima della partita "queste partite si vincono con i dettagli". Del resto, Gianluca Mancini è uno che il massimo lo dà sempre ed è anche per questo che da un po' è entrato nel cuore della sua gente. "Se mi avessero detto che avrei fatto un gol così non ci avrei creduto. A noi difensori con capita spesso di tirare: me lo aspettavo più di testa, ma il tiro è partito bene, in allenamento ogni tanto ci provo. Ora dobbiamo capire che dobbiamo giocare così tutte le gare. Appena molliamo, succede ciò che è successo a Cremona e dispiace perché potevamo avere più punti. Abbiamo dato però una grande risposta, davanti ad un grande pubblico. E nonostante i pali della Juve, come atteggiamento siamo stati superiori".