Mancini: “Il bilancio è okay. Ho fatto errori? Con Smalling cresco in fretta”

In tempi di coronavirus anche Gianluca Mancini deve far fronte all’isolamento con scienza e coscienza, trovando il tempo per azzannare il presente con i denti della speranza, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport. È vero, tutto andrò bene, però occorreranno settimane da trascorrere utilmente. Proprio come fa lui.

“La mia routine di giornata è svegliarmi, fare colazione, aiutare un po’ mia moglie nelle cose di casa. Visto che prima non c’ero mai, pranzare e iniziare il programma di lavoro che la Roma ci ha mandato – spiega a Sky -. Mi alleno perché è importante mantenere la condizione fisica al meglio, visto che il campo ci manca, ma è fondamentale non uscire e seguire le giuste indicazioni che ci ha dato il governo“.

Parla della sua prima stagione nella Roma. “Il mio bilancio è positivo. Nella seconda parte di stagione ho commesso qualche errore, ma è un processo di crescita e cercherò di non farli di nuovo. Avere Smalling vicino, poi, è d’aiuto, dà consigli in campo e cerca di migliorarmi, io lo seguo perché ha esperienza e devo rubare da lui“.

Intanto Fonseca tiene attivi tutti. “L’altro giorno abbiamo fatto una videochiamata di gruppo, eravamo in trenta. Ci hanno aggiornato, dato programmi nuovi e anche un nuovo piano di alimentazione. Non allenandoci spesso è importante anche questo“.