Mancini, gol e carattere: “Non stiamo giocando bene, facciamo più attenzione”

Gianluca Mancini si gode il suo poker personale, con il quarto asso scoperto proprio ieri, quando di testa siglato il gol che ha permesso alla Roma di superare il Genoa e di tornare momentaneamente in Champions League. Come riporta Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport, il quarto goal personale in questo campionato del centrale di Pontedera a permesso infatti a giallorossi di superare un’altra volta l’Atalanta, sperando che i bergamaschi non facciano risultato stasera contro l’Inter. “L’importante è aver vinto e aver portato a casa i tre punti, ma non abbiamo fatto una buona partita a livello di prestazione. Abbiamo gestito, ma rischiato anche” ha detto il numero 23.

Mancini, oltre al goal, è quello che ha concluso più passaggi positivi (74), ha vinto tutti i duelli in area che lo hanno visto come protagonista, ha provato anche rendersi pericoloso in un paio di altre circostanze. L’unica pecca, è l’ennesima ammonizione del suo campionato. Intanto, però, ieri la Roma ha finalmente ritrovato anche Smalling, uno il cui peso specifico lo si è notato subito.“Mi sento bene, ho voglia di giocare ed aiutare la squadra, sono anche pronto per giocare ogni tre giorni, del resto nei grandi club è così e io ci sono abituato”.