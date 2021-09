Mancini e Vina sperano, Nzonzi verso l’Al-Rayyan

I due difensori dovrebbero essere a disposizione di Mourinho per la gara contro il Sassuolo

Correva il rischio di essere un giorno nero per la Roma, invece il club sembra aver limitato i danni. Gli esami di Viña in nazionale, infatti, hanno dato un esito positivo. Il terzino non avrebbe lesioni alla coscia e perciò l’Uruguay non vorrebbe rimandarlo in Italia, anche se la Roma spera di riaverlo subito per un impiego in extremis col Sassuolo.