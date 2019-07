Mancini è vicino, Gerson-Dinamo si rallenta. Borussia-Schick

A piccoli passi Gianluca Mancini si avvicina alla Roma. Il difensore è valutato sui 20 milioni dai nerazzurri e tra i due club la trattativa procede contando sul sì del giocatore, come riporta la Gazzetta dello Sport. Ieri doveva essere anche il giorno di Gerson alla Dinamo Mosca ed invece la situazione è stata sostanzialmente di stallo. L’accordo tra i due club c’è già e si aggira intorno ai dieci milioni di euro, la cifra che i russi sono pronti a versare nelle casse giallorosse per avere il centrocampista brasiliano. Il problema è che Gerson non è convinto del trasferimento e della scelta di andare a giocare in Russia.

Nel frattempo dalla Germania tornano d’attualità le voci che vogliono il Borussia fortemente interessato a Patrik Schick. A muovere i fili è l’agente del giocatore, Pavel Paska, che con i gialloneri ha già fatto numerose operazioni passato (i cechi Berger, Rosicky e Koller), anche se c’è l’ostacolo dei 20 milioni di minimo garantito che la Roma deve girare alla Samp a febbraio.