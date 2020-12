Mancini e Veretout fermi 10 giorni. Ansia Smalling

Notizie non bellissime per la squadra giallorossa sul fronte degli infortunati, come riporta La Gazzetta dello Sport. Ieri, infatti, sono stati sottoposti a esami strumentali presso la clinica Villa Stuart sia Mancini che Veretout.

Come si temeva, entrambi i giocatori hanno riportato delle piccole lesioni (ma sul francese Fonseca ha smentito), rispettivamente agli adduttori e ai flessori. Secondo quanto filtra da Trigoria, i due dovranno restare fermi almeno una decina di giorni, ma forse anche due settimane.

Anche Smalling ieri ha svolto solo lavoro differenziato. Si sperava che il difensore inglese potesse accumulare minuti di gioco in Europa League, ma il fastidio al ginocchio continua e quindi è possibile che l’ex del Manchester United salti anche la partita di domenica contro il Sassuolo.