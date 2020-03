Mancini è pronto a sdoppiarsi per sfidare il Siviglia

Dall’Europa League all’Europa League la Roma conta di ritrovare quanto prima il vero Gianluca Mancini. Il difensore tornerà in campo soltanto giovedì sera a Siviglia. In due settimane Fonseca lo ha fatto lavorare con il gruppo e, in parte, anche da solo per fargli ritrovare forma e brillantezza. A Siviglia dovrebbe tornare dietro per far coppia con Smalling, ma se Villar non verrà ritenuto ancora del tutto pronto da Fonseca, potrebbe e dovrebbe giocare accanto a Cristante in mezzo al campo, scrive Chiara Zucchelli su “La Gazzetta dello Sport”.