Mancini, Cristante, Ibanez: muro Bergamo

L'Atalanta all'Olimpico troverà una difesa avversaria fatta da ex

Fra Roma e Atalanta nelle ultime tre stagioni è nato un rapporto di mercato non banale, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport . In giallorosso si sono trasferiti Bryan Cristante, Gianluca Mancini e Roger Ibanez. mentre hanno preso la strada per Bergamo un totale di 63 milioni (30 per il primo, 23 per il secondo e 10 per il terzo: bonus compresi per tutti).

In realtà, appunto, se il club giallorosso decidesse di cedere uno o più giocatori di questo terzetto, alla società nerazzurra andrebbe anche una fetta variabile dell’incasso, ma come dicevamo, la questione non sembra all’ordine del giorno. Anzi. Paulo Fonseca e la dirigenza di Trigoria sono soddisfatti del rendimento dei tre difensori, nonostante il reparto sia l’11a della Serie A per gol subiti. Troppi. Una cosa è certa: nelle loro stagioni atalantine i due giocatori azzurri hanno fatto assai bene, mentre Ibanez - pur identificato come possibile campioncino – si è dimostrato nella Roma così in gamba da far ammettere pubblicamente a Gasperini di non averlo valorizzato a sufficienza.